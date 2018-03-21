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Песков заявил о совпадении интересов РФ и США по корейскому урегулированию

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Интересы Москвы и Вашингтона в контексте урегулирования ситуации на Корейском полуострове сходятся в стратегическом плане.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия и США «заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 20 марта провели телефонный разговор. Лидеры двух стран в том числе выразили удовлетворенность снижением напряженности вокруг КНДР.

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