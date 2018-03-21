Двое мужчин в Сургуте напали на таксиста из-за медлительности

В Сургуте двое молодых людей напали на водителя такси, который якобы слишком медленно отсчитывал им сдачу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта около 2:00. По заявке таксист привез двоих нетрезвых молодых людей к одному из местных ТЦ. После прибытия на место между водителем и пассажирами возник конфликт. Молодым людям показалось, что водитель слишком медленно выдавал им сдачу, в результате чего один из молодых людей несколько раз ударил водителя, а другой схватил лежащие на виду деньги, после чего оба скрылись. Водитель обратился в полицию, где сообщил о нападении и краже 2,5 тыс. рублей, сообщает сайт kp.ru.

Правоохранители по горячим следам задержали нападавших. В отношении 19-летнего пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а в отношении 18-летнего решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье «Побои».

Ранее портал iz.ru сообщал, что чиновник в Петербурге угнал автомобиль у таксиста.