Прямой эфир

Двое мужчин в Сургуте напали на таксиста из-за медлительности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сургуте двое молодых людей напали на водителя такси, который якобы слишком медленно отсчитывал им сдачу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта около 2:00. По заявке таксист привез двоих нетрезвых молодых людей к одному из местных ТЦ. После прибытия на место между водителем и пассажирами возник конфликт. Молодым людям показалось, что водитель слишком медленно выдавал им сдачу, в результате чего один из молодых людей несколько раз ударил водителя, а другой схватил лежащие на виду деньги, после чего оба скрылись. Водитель обратился в полицию, где сообщил о нападении и краже 2,5 тыс. рублей, сообщает сайт kp.ru.

Правоохранители по горячим следам задержали нападавших. В отношении 19-летнего пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а в отношении 18-летнего решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье «Побои».

Ранее портал iz.ru сообщал, что чиновник в Петербурге угнал автомобиль у таксиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге двоих таксистов ограбили за одну ночь
Таксист ударил пассажира ножом в грудь в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017