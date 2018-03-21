Садик в Красноярске могут закрыть из-за забытого в подъезде ребенка

Частному детскому саду в Красноярске грозит закрытие после инцидента с ребенком. Воспитатели забыли малыша в подъезде после прогулки, и он уснул рядом с мусоропроводом.

Детское учреждение разместилось в арендованной квартире в многоквартирном доме, что является нарушением жилищного законодательства. По данным следствия, после прогулки управляющая не заметила, что ребенок 1 года и 9 месяцев остался в подъезде. Малыш лег спать возле мусоропровода, лишь через час его обнаружила жительница дома, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

За то время, которое ребенок провел в подъезде, сотрудники детского сада ничего не заметили. Следователи обратились в прокуратуру с предложением направить в суд иск о запрете использования квартиры под детский сад.

В отношении управляющей садиком возбуждено уголовное дело.