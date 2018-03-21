Прямой эфир

Ребенка не пускали в детский сад в Сочи из-за несуществующего долга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи воспитатель не пустила в детский сад девочку, объясняя это долгом родителей за питание. В ситуацию вмешалась местная прокуратура.

По данным правоохранительных органов, воспитатель отказалась пускать малолетнюю на занятия. Соответствующее распоряжение ей дала руководительница детского сада. Родители предоставили в прокуратуру справки об отсутствии ребенка на занятиях, а также добились сверки финансовых документов, по которым выяснилось, что никакой задолженности за питание нет. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по статье «Незаконное ограничение права на образование». Директор детского сада должна выплатить штраф 30 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Педагог в детском саду в Красноярском крае регулярно избивала ребенка
Работники детского сада под Владимиром забыли ребенка на улице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017