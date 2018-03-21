Ребенка не пускали в детский сад в Сочи из-за несуществующего долга

В Сочи воспитатель не пустила в детский сад девочку, объясняя это долгом родителей за питание. В ситуацию вмешалась местная прокуратура.

По данным правоохранительных органов, воспитатель отказалась пускать малолетнюю на занятия. Соответствующее распоряжение ей дала руководительница детского сада. Родители предоставили в прокуратуру справки об отсутствии ребенка на занятиях, а также добились сверки финансовых документов, по которым выяснилось, что никакой задолженности за питание нет. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по статье «Незаконное ограничение права на образование». Директор детского сада должна выплатить штраф 30 тыс. рублей.