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«Руки-базуки» удалился из соцсетей из-за проблем со здоровьем

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Фото с личной страницы Кирилла Терешина в ВК https://vk.com/s_1_a_c_k_3_rr
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Блогер Кирилл Терешин, более известный как «руки-базуки», удалял свой аккаунт во «ВКонтакте». При попытке посмотреть его профиль выводится окно о деактивации страницы и прекращении доступа к ней.

Терешин 18 марта выложил в соцсети запись о том, что больше не зайдет во «ВКонтакте», и просил подписчиков забыть о нем. Он рассказал о том, что два дня пролежал в кровати с высокой температурой и сообщил, что его рука опухла в два раза.

«...Мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу», — писал блогер.

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В настоящее время Терешин уже восстановил свой аккаунт. Он также закрывал комментарии к посту, заблокировал доступ к своему инстаграму и около суток не появлялся в соцсетях, пишет «Газета.ру».

Он также рассказал о том, что ему предстоит пройти двухнедельный курс лечения и не исключил хирургическое вмешательство.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин стал известен в Сети из-за злоупотреблений инъекциями синтола, из-за которых его руки «раздулись» до невероятных размеров.

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