Школы в Красноярске перестали ставить оценки ученикам

«Безотметочная» система оценки знаний начала работать в школах Красноярска, преподаватели учитывают индивидуальный прогресс каждого ученика.

В лицее № 9 высказали мысль о том, что оценки не говорят о реальных успехах школьников, но при этом равнение на хорошистов и отличников формирует негативное отношение к учебе. В связи с этим преподаватели перестали ставить оценки, а в электронном журнале пишут комментарии о достижениях, прогрессе и проблемах каждого ученика. При этом школьникам выдается индивидуальное домашнее задание, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Отметки ученикам выставляются только по результатам четверти. Ученики рассказывают, чего они достигли и какие задачи ставят перед собой, на основании такой беседы педагогический совет и ставит оценки. Что примечательно, в основном отметки совпадают с результатами внешних проверочных работ, например ЕГЭ.

Коллектив лицея № 9 на основе своего опыта составил Хартию честного оценивания. «Безотметочную» систему уже поддержали 15 школ.