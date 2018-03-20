Девять брянских школ искусств получили фортепиано «Николай Рубинштейн»

Девять детских школ искусств получили фортепиано «Николай Рубинштейн» в Брянской области, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В пятницу, 16 марта, девять детских школ искусств получили новые фортепиано отечественного производства «Николай Рубинштейн». Фортепиано передаются в соответствии с государственным контрактом, который заключили между собой губернатор области Александр Богомаз и министерство промышленности и торговли РФ, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В общей сложности 27 школ искусств региона должны получить 30 фортепиано. Об этом было сказано в декабре прошлого года на Международном конкурсе юных пианистов имени Т.П. Николаевой. На церемонии вручения соответствующих сертификатов губернатор отметил, что Брянская область стала один из первых регионов, где была разработана и стала действовать программа «Одаренные дети».

С 1 января 2018 года стипендии для талантливой молодежи, получающих стипендию Брянской областной Думы и правительства Брянской области, были увеличены в два раза.