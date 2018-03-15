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Сельские школы Брянской области получили 40 автобусов

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В Брянске на площади Ленина губернатор региона Александр Богомаз вручил ключи от 40 новых автобусов для сельских школьников. Стоимость заказа составляет 70 млн рублей.

«За два года мы поставили в наши школы 94 автобуса. Еще необходимо 11», — цитирует главу Брянской области интернет-газета «Брянские новости». Машины соответствуют требованиям безопасности, подключены к системе ГЛОНАСС и оборудованы тахографами. Сейчас ежедневно 236 школьных автобусов доставляют более 7 тыс. ребят к месту учебы. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что для 14-летней школьницы, живущей в отдаленном поселке Пояконда (Мурманская область), поезд сообщением Мурманск–Санкт-Петербург увеличил количество остановок. Дело в том, что Карина Козлова — единственный ребенок школьного возраста в населенном пункте, а ближайшая школа расположена в поселке Зеленоборске. Железнодорожники приняли решение вернуть остановку в поселке после обращения родителей.

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