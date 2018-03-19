Школа в формате социокультурного комплекса достроена в Тамбовской области

Здание новой школы «Политех +», которая будет работать в формате социокультурного комплекса, достроено в Мордовском районе Тамбовской области.

1 сентября 2018 года планирует открыть свои двери для учеников новая школа «Политех +». Учреждение будет работать в новом формате, суть которого в том, что, помимо самой школы, на территории размещены Дом детского творчества и районная школа искусств.

Таким образом дети смогут получать не только общеобразовательные знания, но и развивать свои таланты и культуру. Инновационные методы позволят осуществлять непрерывное политехническое образование на всех уровнях общего, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Помимо этого, построен интернат, который может вместить 46 воспитанников. Он создан для тех детей, которые проживают в соседних селах и будут учиться в новой школе. В общей сложности в школе откроют 30 классов, воспитанники которых станут учиться в одну смену.

Школа оснащена современным тренажерным залом, медицинским блоком, а также имеет два спортивных зала и площадку для занятий спортом. В заведении создали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями.

Строительство объекта началось еще в 2013 году, но шло медленно. Процесс ускорился в 2017 году, и теперь школа на 598 учеников готова. В общей сложности в 2017 году на реализацию проекта потрачено 451,6 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей были направлены из местного бюджета, а основные средства — из бюджета области.