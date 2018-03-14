Спортивный центр с бассейном открыли при школе в Липецке

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном начал работать в школе в новом микрорайоне Липецка, ходить на занятия смогут все местные жители.

На базе учебного заведения разместились спортивный и тренажерный зал, а также два бассейна — для малышей и для взрослых. Плавать можно по шести 25-метровым дорожкам. При этом администрация сообщает о возможности проведения спортивных соревнований, сообщает сайт Lipetskmedia.

Подобный бассейн открывается на площадях учебного заведения в Липецке впервые.

Школа имени Героя России военного летчика Олега Пешкова была открыта в сентябре. Для учеников доступны цифровые лаборатории, мобильные компьютерные классы и тренажеры по оказанию первой медицинской помощи.