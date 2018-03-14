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Школы Красноярска переходят на сингапурскую методику обучения

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В двух школах Красноярска — в гимназии № 4 и школе № 134 — отказываются от классической формы проведения уроков. Там решили перейти на сингапурскую методику обучения.

Как поясняет Сибирское агентство новостей, дети будут работать на занятиях группами по четыре человека. Им дадут задание, которое они должны совместно проработать. Особое место на таких уроках будет отводиться комплексу условных команд. Так, например, поднятая педагогом рука символизирует начало урока.

По мнению учителей, у сингапурской методики обучения много плюсов. Каждое занятие похоже на увлекательную игру, а каждый ученик — активный участник процесса.

Агентство отмечает, что в школах Красноярска практикуется порядка 10 образовательных систем. Они отличаются программой, степенью загруженности и общей сложностью. Родители первоклассников вместе с учителями должны определиться, по какой программе будут учиться их дети, и в соответствии с этим записать будущего ученика в тот или иной класс.

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