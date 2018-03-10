Завершился ремонт петербургской школы с кадетскими классами СК

Ремонт петербургской школы с кадетскими классами Следственного комитета (СК) РФ завершился, занятие возобновятся 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Центрального района города.

Школа располагается на улице Черняховского, ремонтные работы начались еще в 2015 году. Ученики школы были распределены по другим учебным заведениям.

«Сегодня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел отремонтированное здание школы №304, которая была выведена из эксплуатации в 2014 году. Ремонтные работы там завершились, ученики вернутся в нее с 1 сентября», — говорится в сообщении.

На ремонт из бюджета района было выделено 106 млн руб., из бюджета города — 270 млн руб.

Губернатору Петербурга продемонстрировали новое оборудование школы, в том числе электронный тир для обучения кадетов стрельбе. В учебном заведение также есть класс для изучения основ криминалистики.

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