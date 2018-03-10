Прямой эфир

Завершился ремонт петербургской школы с кадетскими классами СК

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонт петербургской школы с кадетскими классами Следственного комитета (СК) РФ завершился, занятие возобновятся 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Центрального района города.

Школа располагается на улице Черняховского, ремонтные работы начались еще в 2015 году. Ученики школы были распределены по другим учебным заведениям.

«Сегодня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел отремонтированное здание школы №304, которая была выведена из эксплуатации в 2014 году. Ремонтные работы там завершились, ученики вернутся в нее с 1 сентября», — говорится в сообщении.

На ремонт из бюджета района было выделено 106 млн руб., из бюджета города — 270 млн руб.

Губернатору Петербурга продемонстрировали новое оборудование школы, в том числе электронный тир для обучения кадетов стрельбе. В учебном заведение также есть класс для изучения основ криминалистики.

Ранее стало известно, что имя советского писателя, драматурга, сценариста и переводчика Михаила Зощенко было присвоено Безымянному проезду в городе Сестрорецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Станцию «Академическая» в Петербурге летом закроют на ремонт
В Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017