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Станцию «Академическая» в Петербурге летом закроют на ремонт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Станция метро «Академическая» в Санкт-Петербурге будет закрыта на капитальный ремонт в июле, после чемпионата мира по футболу. Работы будут проводиться в вестибюле, площадь которого составляет более 1,5 тыс. кв. м.

Специалисты обновят гидроизоляцию крыши, полов и тамбуров, будут устранены неровности пола между турникетами. Поврежденную облицовочную плитку заменят на новую, на мрамор на входе и выходе станции нанесут антивандальное покрытие, установят светодиодные светильники. В тоннеле будут устранены течи в механизмах, планируется обновить гидроизоляцию. Завершить все работы нужно в течение 11 месяцев. Об этом сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в метрополитене Санкт-Петербурга появился сервис знакомств. Случайным попутчикам, которые так и не решились обменяться контактами, помогают находить друг друга с помощью Telegram-канала подземки.

В январе петербургские диггеры проинспектировали строящуюся станцию метро «Проспект Славы» и остались довольны увиденным. По их словам, на станции практически смонтированы эскалаторы, а также находятся в готовности рельсы и пути. Отделочные работы также находятся в стадии завершения.

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