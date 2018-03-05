Албин назвал главу метро Петербурга профессионалом высочайшего класса

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина профессионалом высочайшего класса и заявил, что он должен доказать свою невиновность в суде. Об этом сообщает телеканал «78».

«Владимир Гарюгин должен доказать свою невиновность в порядке, установленном законодательством. Должен сказать, что он — профессионал высочайшего класса», — пояснил заместитель градоначальника.

В феврале 2015 года против Владимира Гарюгина возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава петербургского метрополитена в 2012 году в нарушение законодательства освободил инвестора строительства наземного вестибюля станции «Адмиралтейская» от возмещения 466,5 млн рублей. Эти данные предоставила Контрольно-счетная палата РФ по результатам проверки деятельности метрополитена.

Дело в отношении Владимира Гарюгина было прекращено в мае 2017 года после признания арбитражным судом Северо-Западного округа необоснованными выводов Контрольно-счетной палаты. Однако 2 марта 2018 следователи повторно предъявили обвинение главе петербургской подземки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.