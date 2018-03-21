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ЦБ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Телекоммерц Банк» (Тула). Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, в деятельности «Телекоммерц Банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства. Кроме того, на протяжении четвертого квартала прошлого года и первого квартала текущего года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных операций, в том числе с иностранной валютой.

Ранее ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии банка «Кредит Экспресс». 

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