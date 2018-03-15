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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России принял решение об отзыве лицензии с 15 марта у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензии у кредитной организации стали многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В настоящее время в банке назначена временная администрация. Выплаты вкладчикам планируется начать не позднее 29 марта, сообщает «РИА Новости».

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