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Представители Южной Кореи отправляются в КНДР для согласования концертов

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Фото: REUTERS/The Unification Ministry/Yonhap
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Передовая группа по подготовке концертов южнокорейских артистов отправится 22 марта в КНДР, чтобы согласовать репертуар и другие подробности выступлений поп-групп для жителей Пхеньяна.

ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

Всего Северную Корею посетят шесть человек, в том числе представители правительства, артисты и эксперты. 

Во вторник, 20 марта, Южная и Северная Корея договорились о том, что южнокорейские популярные музыкальные коллективы, выступающие в стиле K-Pop, дадут два концерта для жителей Пхеньяна. 

Отношения США, Южной Кореи и КНДР обострились после состоявшихся осенью ядерных испытаний Пхеньяна. Диалог между Южной и Северной Кореей был восстановлен в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане. 

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