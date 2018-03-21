Представители Южной Кореи отправляются в КНДР для согласования концертов
Передовая группа по подготовке концертов южнокорейских артистов отправится 22 марта в КНДР, чтобы согласовать репертуар и другие подробности выступлений поп-групп для жителей Пхеньяна.
ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.
Всего Северную Корею посетят шесть человек, в том числе представители правительства, артисты и эксперты.
Во вторник, 20 марта, Южная и Северная Корея договорились о том, что южнокорейские популярные музыкальные коллективы, выступающие в стиле K-Pop, дадут два концерта для жителей Пхеньяна.
Отношения США, Южной Кореи и КНДР обострились после состоявшихся осенью ядерных испытаний Пхеньяна. Диалог между Южной и Северной Кореей был восстановлен в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане.