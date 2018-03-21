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В России резко упали цены на все модели iPhone

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Фото: Global Look Press/YUTAKA/AFLO
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В России снизились средние цены на iPhone всех поколений. Об этом свидетельствует анализ сервиса бесплатных объявлений «Юла».

Больше всего упала стоимость новейшего смартфона компании Apple iPhone X. Гаджет стал дешевле на 31%, сейчас его предлагают приобрести за 61 тыс. 110 рублей.

По данным «Ленты.ру», также с снизилась стоимость более старых моделей iPhone –– 4s, 4 и 3g. Они с начала 2018 года подешевели на 9,13 и 26% соответственно.

Меньше всего цены упали на iPhone 8 –– всего на 6%, приобрести гаджет в среднем можно за 41 тыс. 848 рублей.

В среднем с начала года цены на все модели iPhone снизились на 10%.

Самым популярным у россиян iPhone в 2018 году стал iPhone 5s, его цена стала ниже на 19%, при этом на данный гаджет приходится треть всех продаж смартфонов iPhone.

На втором месте по популярности находится iPhone 6 —цены упали на 10%. Замыкает тройку лидеров iPhone 5 (снижение на 9%).

20 марта стало известно, что компания Apple планирует выпустить iPhone X в золотистом цвете.

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