Apple выпустит iPhone X в золотистом цвете
Компания Apple планирует расширить линейку iPhone X новой моделью в золотистом цвете. Об этом сообщил русскоязычный инсайдер Вениамин Гескин на своей странице в Twitter.
В своем сообщении он также опубликовал фотографию лотка сим-карты соответствующего цвета. О том, что флагманский смартфон будет выпускаться в трех цветах, стало известно еще в августе 2017 года, но пока он доступен только в сером и серебристом цветах, сообщает телеканал «Звезда». Новый цвет темно-розового золота, в котором будет выпущен iPhone X, получил название Blush Gold.
D21A - “Blush Gold” iPhone in production. pic.twitter.com/l2xGYIYsCh— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 19 марта 2018 г.
По предварительной информации, Apple представит новинку на презентации 27 марта.
Ранее портал iz.ru сообщал, что стоимость iPhone X в России упала на 20 тыс. рублей.