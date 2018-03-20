Apple выпустит iPhone X в золотистом цвете

Компания Apple планирует расширить линейку iPhone X новой моделью в золотистом цвете. Об этом сообщил русскоязычный инсайдер Вениамин Гескин на своей странице в Twitter.

В своем сообщении он также опубликовал фотографию лотка сим-карты соответствующего цвета. О том, что флагманский смартфон будет выпускаться в трех цветах, стало известно еще в августе 2017 года, но пока он доступен только в сером и серебристом цветах, сообщает телеканал «Звезда». Новый цвет темно-розового золота, в котором будет выпущен iPhone X, получил название Blush Gold.

По предварительной информации, Apple представит новинку на презентации 27 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что стоимость iPhone X в России упала на 20 тыс. рублей.