Прямой эфир

Apple выпустит iPhone X в золотистом цвете

0
Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple планирует расширить линейку iPhone X новой моделью в золотистом цвете. Об этом сообщил русскоязычный инсайдер Вениамин Гескин на своей странице в Twitter.

В своем сообщении он также опубликовал фотографию лотка сим-карты соответствующего цвета. О том, что флагманский смартфон будет выпускаться в трех цветах, стало известно еще в августе 2017 года, но пока он доступен только в сером и серебристом цветах, сообщает телеканал «Звезда». Новый цвет темно-розового золота, в котором будет выпущен iPhone X, получил название Blush Gold.

По предварительной информации, Apple представит новинку на презентации 27 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что стоимость iPhone X в России упала на 20 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Компания Apple случайно показала ошибку в операционной системе iPhone X
Беспроводная зарядка оказалась вредной для батареи iPhone X

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017