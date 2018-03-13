Беспроводная зарядка оказалась вредной для батареи iPhone X

Беспроводная зарядка изнашивает батарею iPhone X и iPhone 8 быстрее, чем зарядка при помощи кабеля. Об этом пишет ZDNet со ссылкой на результаты исследования специалиста Эдриана Кингсли-Хьюза.

По словам эксперта, аккумулятор Apple приходит в негодность через 500 циклов зарядки. Использовать беспроводную зарядку он начал в сентябре, а к марту его iPhone уже достиг 135 циклов. По расчетам автора исследования, такими темпами батарея полностью износится за 20 месяцев, хотя обычно продолжительность «жизни» аккумулятора при проводной зарядке составляла минимум три года.

Кингсли-Хьюз отметил, что после переключения на полный беспроводной цикл он вынужден постоянно заряжать свой смартфон. В этой связи он намерен отказаться от новой технологии и вернуться к кабельной зарядке, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в феврале стоимость iPhone X в России упала на 20 тыс. рублей.