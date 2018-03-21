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Израиль заявил об уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году

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Фото: Global Look Press/Li Rui/Xinhua
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Израильская авиация в 2007 году разбомбила в Сирии ядерный реактор на завершающей стадии его строительства. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска», — приводит агентство «РИА Новости» текст сообщения.

В пресс-релизе отмечается, что данной операцией четыре самолета F-16 «устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону».

«Спустя всего несколько лет провинция Дейр-эз-Зор была захвачена ИГ («Исламское государство», террористическая группировка запрещена в России). Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки», — подчеркивается в тексте.

Вместе с документом опубликованы видеокадры поражения цели, а также фотографии постройки, которая впоследствии была обращена в руины ударом с воздуха.

Таким образом, Израиль подтверждает информацию зарубежных СМИ, которую ранее правительство отказывалось комментировать.

«Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям, было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке», — сказано в документе.

При этом власти Сирии утверждали, что удар пришелся по пустому участку. Однако в докладе экспертов МАГАТЭ указано, что на сирийском объекте Эль-Кибар обнаружены «частицы урана антропогенного происхождения».

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