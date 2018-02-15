Войска ПВО Сирии открыли огонь по истребителю ВВС Израиля

Силы ПВО Сирии обстреляли израильский самолет-разведчик, который вошел в сирийское воздушное пространство в районе города Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.

После того как войска ПВО Сирии открыли огонь по самолету, он был вынужден покинуть сирийское воздушное пространство, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее зенитные силы Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля. Удар был нанесен после того, как был сбит израильский истребитель F-16.