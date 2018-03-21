Канада и США достигли прогресса в переговорах по НАФТА

Канада и Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в двусторонних переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом заявил канадский посол в Вашингтоне Дэвид Макнотон.

Дипломат, в частности, отметил, что наметился прогресс в разрешении спорных вопросов, касающихся автомобильной промышленности двух стран, сообщает ТАСС.

12 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что Соединенные Штаты выйдут из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если документ не будет пересмотрен.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. Минувшим летом Трамп заявлял, что с Соглашением о североамериканской зоне свободной торговли придется покончить.