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Лидеры Канады и США отметили прогресс в переговорах по НАФТА

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Carlos Tischler
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отметили прогресс в переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом говорится в заявлении канцелярии главы канадского правительства.

Сообщается, что Трюдо также высказал Трампу «серьезные опасения» относительно намерения американской администрации установить пошлины для ввозимых из других стран стали и алюминия в целях возрождения национальной промышленности. Лидеры двух стран договорились обсудить эти вопросы, передает ТАСС.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано «новое и справедливое» соглашение. Он считает, что канадские власти должны «лучше относиться» к американским фермерам, а «Мексика — делать больше для того, чтобы остановить поток наркотиков в США».

Министр финансов США Стивен Мнучин в начале января заявил, что США выйдут из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, если документ не будет пересмотрен.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м.

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