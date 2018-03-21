Экипажи субмарин Тихоокеанского флота провели учебную подводную дуэль

Экипажи дизельных подводных лодок Тихоокеанского флота провели учение по поиску и атаке субмарины условного противника. Об этом рассказала пресс-служба флота в среду, 21 марта.

«Одна из подводных лодок обнаружила субмарину условного противника и атаковала ее. Другой подводный корабль выполнил маневр уклонения и провел стрельбу учебными практическими торпедами», — цитирует сообщение «Интерфакс».

9 марта председатель стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что США могут ответить на любую атаку и даже полностью уничтожить Россию.

По его словам, Вашингтон готов отразить любые угрозы, а Москва не знает место расположения американских подлодок, которые способны нанести удар по России и уничтожить ее.

Так Хайтен прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и презентацию новейшего оружия.