Контр-адмирал Дмитриев назначен командующим подводными силами ТОФ

Контр-адмирал Владимир Дмитриев назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота (ТОФ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом решении в субботу, 3 февраля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

«Указом президента Российской Федерации контр-адмирал Владимир Дмитриев назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота», — приводит «РИА Новости» слова Воскресенского.

Владимир Дмитриев родился 31 января 1966 года в Ленинградской области. На службу заступил в должности инженера группы атомного подводного крейсера ТОФ. Впоследствии он командовал подводным крейсером, а также руководил соединением подводных лодок.

С 2017 года Дмитриев занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками и силами на северо-востоке.