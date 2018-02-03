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Контр-адмирал Дмитриев назначен командующим подводными силами ТОФ

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Контр-адмирал Владимир Дмитриев назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота (ТОФ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом решении в субботу, 3 февраля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

«Указом президента Российской Федерации контр-адмирал Владимир Дмитриев назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота», — приводит «РИА Новости» слова Воскресенского.

Владимир Дмитриев родился 31 января 1966 года в Ленинградской области. На службу заступил в должности инженера группы атомного подводного крейсера ТОФ. Впоследствии он командовал подводным крейсером, а также руководил соединением подводных лодок.

С 2017 года Дмитриев занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками и силами на северо-востоке.

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