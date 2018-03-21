Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах со стороны режиссера

Знаменитая латиноамериканская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам в начале своей карьеры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на западные СМИ.

По словам 48-летней артистки, инцидент произошел, когда ей еще не было 18 лет. Во время одного из кастингов режиссер попросил ее снять майку и показать ему грудь. Лопес отметила, что не согласилась получать роль такой ценой и сохранила достоинство.

Она рассказала, что режиссер довольно знаменит, и называть его имя отказалась.

В январе другая голливудская актриса Эмма Уотсон заявила, что стала жертвой «полного спектра» сексуальных домогательств.