Житель Сахалина осужден на два года за пропаганду идеологии ИГ в колонии

34-летний житель Сахалина приговорен к двум годам колонии строгого режима за пропаганду радикальных взглядов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Сахалинской области.

«Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 34-летнего гражданина России, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот оружия и отбывал наказание в одной из колоний, где и пропагандировал радикальный ислам и оправдывал терроризм.

«Обвинение в совершении нового преступления злоумышленнику предъявлено после отбытия наказания в исправительной колонии УФСИН России по Сахалинской области сроком в три года десять месяцев. Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения», –– добавили в ФСБ.

Обвиняемый свою вину полностью признал.

В феврале сообщалось, что суд Испании оставил в силе приговор рэперу Вальтонику, осужденному за пропаганду терроризма в своих песнях. Он проведет в тюрьме 3,5 года.