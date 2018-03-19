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Троих мужчин во Франции обвинили в финансировании терроризма

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Фото: Global Look Prees/Panoramic
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Троих мужчин задержали на юго-востоке Франции в рамках антитеррористической операции. Их обвиняют в отправке денежных переводов террористам в Сирии и Ираке, сообщает местная радиостанция France Info со ссылкой на источник в судебных кругах.

Возраст злоумышленников — 18, 20 и 30 лет. 

По данным французского МВД, за последние пять лет в страну вернулись порядка 330 боевиков, из которых 78 — несовершеннолетние. Половина из них в тюрьме, а остальные на свободе.

Всего, по данным властей, около 1700 граждан Франции участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ряда террористических группировок, указывает ТАСС

Ранее портал iz.ru узнал, что Россия закроет границу для подозреваемых в содействии экстремизму и терроризму. 

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