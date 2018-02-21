Верховный суд Испании оставил в силе приговор рэперу за пропаганду терроризма

Приговор испанскому рэперу под псевдонимом Вальтоник, осужденному за пропаганду терроризма в своих песнях, оставлен в силе. Информацию об этом распространил Верховный суд королевства.

Он проведет за решеткой 3,5 года не только за пропаганду терроризма, но и за оскорбление короны и клевету.

«Достаточно прочесть материалы дела, чтобы понять всю тяжесть использованных формулировок и оценить это как преступление», — цитирует сообщение «Интерфакс».

19 января был ликвидирован в ходе боев в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии немецкий рэп-исполнитель Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg.

Музыкант принимал участие в боевых действиях за город Гаранидж на стороне запрещенной в РФ террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Помимо этого, он участвовал в вербовке в ряды экстремистов. Когда музыкант вступил в ряды ИГ в 2013 году, он получил имя Абу Тальха аль-Альмани.