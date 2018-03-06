В Дагестане задержали ячейку группировки ИГ

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали ячейку запрещенной в РФ экстремистской группировки ИГ. Пять человек вербовали дагестанцев и переправляли их в Сирию. За время действия ячейки было завербовано как минимум четыре человека.

В ходе спецоперации у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку. По предварительной версии, боевики готовили теракты в Дагестане.

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