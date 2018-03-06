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Опубликовано видео задержания вербовщиков ИГ в Дагестане

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Махачкале.

Как сообщили в ФСБ, пятеро мужчин занимались вербовкой населения в Дагестане и переправкой людей в Сирию для участия в военных действиях на стороне ИГ. Также задержанные планировали совершение терактов на территории Северного Кавказа.

На обнародованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ проникают в дом экстремистов. Также запечатлено большое количество найденного оружия и экстремистской литературы.

Спецоперация проводилась 5 марта. Задержаны глава ячейки ИГ и его сообщники.

По данным ФСБ, они успели склонить к выезду из РФ в Сирию не менее четырех граждан.

«Изъяты значительное количество взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы, незаконно приобретенные для террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе», –– отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности в 2017 году предотвратили более 70 терактов, которые готовились на территории РФ.

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