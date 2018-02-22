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Пенсионер вербовал сторонников в экстремистскую организацию в библиотеке в Краснодаре

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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Пенсионер в краснодарской библиотеке вербовал сторонников в экстремистскую организацию. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказала служба следственного управления СК РФ по региону.

Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело за участие в деятельности запрещенного общественного объединения «Духовно-родовая держава Русь».

«По версии следствия, 24 января 2017 года, находясь в одной из библиотек города и представившись участником данной организации, он выступил перед сотрудниками библиотеки и учащимися колледжа в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников», — цитирует прокуратуру ТАСС.

19 декабря подмосковные полицейские задержали в Королеве мужчину, распространявшего в социальных сетях экстремистские ролики.

Задержанный размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписи и видеоматериалы, которые содержали высказывания, возбуждающие ненависть и вражду по признакам расы, национальности и отношения к религии.

Кроме того, в них содержались призывы к совершению насильственных действий или террора против лиц неславянских национальностей.

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