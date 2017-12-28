Верховный суд оставил в силе приговор Квачкову по делу об экстремизме

Верховный суд России 28 декабря оставил в силе приговор экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, осужденному на 1,5 года лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

«Жалобу защиты на приговор Квачкову оставить без удовлетворения, приговор суда — без изменения», — огласил решение судья Александр Замашнюк. Его слова приводит ТАСС.

Приговор Квачкову вступил в законную силу.

В августе Квачкова приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

Причиной нового срока стал видеоролик, который экс-полковник записал в заключении и передал на свободу через другого заключенного. По мнению суда, видео призывает к агрессивным действиям в адрес представителей власти и вооруженному захвату власти в стране.

Согласно судебному решению, по совокупности наказаний к этому сроку добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний Квачкову предстоит отбыть в колонии два года.

В 2005 году Квачкову было предъявлено обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения экс-полковника оправдали, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.