Сооснователь Blackstone Питер Петерсон умер в возрасте 91 года

Сооснователь инвестиционной компании ​Blackstone Group Питер Петерсон скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление его семьи.

Петерсон умер в своем доме в Нью-Йорке во вторник, 20 марта.

Питер Петерсон работал помощником экс-президента США Ричарда Никсона. В период с 1973 по 1984 год он возглавлял инвестиционный банк Lehman Brothers.

После этого вместе со Стивеном Шварцманом он основал группу компаний Blackstone Group, ставшую одной из крупнейших частных инвестиционных компаний в США.

«Он был отличным партнером. Основывая в 1985 году Blackstone, мы даже представить себе не могли, что фирма добьется таких успехов. Она была его гордостью», — сказал Шварцман.