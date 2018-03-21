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Два новейших тральщика войдут в состав Черноморского флота до конца года

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Черноморский флот (ЧФ) получит до конца 2018 года двух тральщиков нового поколения проекта 12700. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Витко.

Он отметил, что ЧФ пополнится и другими кораблями.

«В Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта «Василий Быков», который должен войти в состав Новороссийской ВМБ [военно-морской базы], в следующем году планируем получить еще два таких корабля. Кроме того, в планах на 2018 год - поступление на ЧФ двух тральщиков нового проекта типа «Георгий Курбатов» и современного скоростного десантного катера», –– цитирует адмирала газета «Красная звезда».

Витко также сообщил, что в ближайшее время уже в составе ЧФ совершит межфлотский переход с Балтийского в Черное море фрегат «Адмирал Макаров».

Кроме того, в Новороссийске проходит заводские испытания малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек».

«Второй корабль такого же проекта мы ожидаем в течение года», –– добавил командующий ЧФ.

Тральщики проекта 12700 спроектированы ЦМКБ «Алмаз». Корабли этой серии обладают уникальным корпусом из монолитного стеклопластика, созданного методом вакуумной инфузии.

Они способны применять новейшие гидроакустические станции, обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Головной корабль проекта «Александр Обухов» уже выполняет задачи в составе ВМФ России.

20 марта крупнейшая верфь России, на которой строятся новейшие атомные подлодки «Севмаш» сообщила о готовности спустить на воду новые стратегические атомные ракетоносцы проекта «Борей-А».

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