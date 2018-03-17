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Списан один из старейших кораблей времен Второй мировой войны

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Фото: commons.wikimedia.org/Mark R. Alvarez
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Военно-морские силы Филиппин списали один из старейших кораблей времен Второй мировой войны PS-11 Rajah Humabon. Об этом сообщает Philippine News Agency.

Причиной вывода судна глава минобороны Филиппин Дельфин Лорензана назвал старость и дорогостоящее обслуживание, пишет RT. Власти республики решили перейти на более современные суда.

Корабль был построен в 1943 году в Соединенных Штатах и до 1945 года был в составе американского флота. Морские силы самообороны Японии получили фрегат в 1955 году, а в 1976 году он был отправлен Филиппинам в качестве военной помощи.

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