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Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск

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Фото: Global Look Press/Winfried Rothermel/picture alliance
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Россияне смогут обжаловать решения суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки. Минюст уже занимается разработкой соответствующих поправок, законопроект планируется направить в правительство в октябре 2018 года.

На данный момент обжаловать действия силовых структур можно, однако при наличии разрешения суда оперативно-разыскные мероприятия считаются легальными. При этом судебное разрешение и получить компенсацию невозможно. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал это нарушением Конвенции о защите прав человека.

В то же время, в ЕСПЧ не требуют уведомлять подозреваемого об обыске заблаговременно. Подразумевается, что суд будет выдавать разрешение на обыск при наличии реальных доказательств их необходимости.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, запросы о предложениях по законопроекту уже направлены в МВД, ФСБ, Верховный суд, Генпрокуратуру, ФСИН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Ответы пока не поступили.

В Минюсте добавили, что законодательство РФ и сейчас требует мотивированного постановления от силовых структур, однако в Кодекс административного судопроизводства могут быть внесены уточнения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Россияне смогут обжаловать проведение обысков»

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