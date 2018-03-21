Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск
Россияне смогут обжаловать решения суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки. Минюст уже занимается разработкой соответствующих поправок, законопроект планируется направить в правительство в октябре 2018 года.
На данный момент обжаловать действия силовых структур можно, однако при наличии разрешения суда оперативно-разыскные мероприятия считаются легальными. При этом судебное разрешение и получить компенсацию невозможно. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал это нарушением Конвенции о защите прав человека.
В то же время, в ЕСПЧ не требуют уведомлять подозреваемого об обыске заблаговременно. Подразумевается, что суд будет выдавать разрешение на обыск при наличии реальных доказательств их необходимости.
Как рассказали «Известиям» в ведомстве, запросы о предложениях по законопроекту уже направлены в МВД, ФСБ, Верховный суд, Генпрокуратуру, ФСИН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Ответы пока не поступили.
В Минюсте добавили, что законодательство РФ и сейчас требует мотивированного постановления от силовых структур, однако в Кодекс административного судопроизводства могут быть внесены уточнения.
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«Россияне смогут обжаловать проведение обысков»