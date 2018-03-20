Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей

«В удовлетворении иска отказать», — огласила решение судья.

При этом представители защиты заявили, что решение будет обжаловано.

Летом 2017 года Telegram отказался предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». 12 декабря Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку с телефонов фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. После этого в ФСБ неоднократно сообщали, что боевики готовят атаки именно с помощью данного мессенджера.

Верховный суд начал рассмотрение иска о признании недействующим приказа ФСБ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей 20 марта.