Прокуратура встала на сторону ФСБ в споре с Telegram

Прокуратура во вторник, 20 марта, попросила Верховный суд России отклонить иск юристов мессенджера Telegram, требующих отменить приказ ФСБ о дешифровке.

«Полагаю, что оснований для удовлетворения иска не имеется», — цитирует прокурора «РИА Новости».

Уточняется, что приказ ФСБ был принят в полномочном порядке и прошел регистрацию в Минюсте.

20 марта Верховный суд РФ начал рассмотрение иска компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ РФ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей.

Летом 2017 года мессенджер оказался на грани блокировки после того, как его руководство отказалось предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в «реестр организаторов распространения информации». А 12 декабря Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку с телефонов фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. После этого в ФСБ неоднократно сообщали, что боевики готовят атаки именно с помощью данного мессенджера.

При этом пользователи встали на защиту Telegram. Ранее иск от имени 35 человек с просьбой признать действия ФСБ незаконными был подан в Мещанский суд Москвы.