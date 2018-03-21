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Двигатели новых сверхтяжелых ракет испытают в виртуальной реальности

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет решили испытать в виртуальном мире. Специальное программное обеспечение для моделирования огневых испытаний создали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в ГК «Роскосмос»).

Отмечается, что подобные меры позволят изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства.

Для моделирования планируется использовать суперкомпьютеры, созданные одним из предприятий «Росатома».

«Программное обеспечение для расчетов подготовлено совместно с госкорпорацией «Росатом». Оно будет использовано при создании носителя «Союз-5» и ракеты сверхтяжелого класса», — рассказали в «Роскосмосе».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Двигатели для сверхтяжелых ракет испытают в виртуальном мире

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