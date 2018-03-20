Ракетчики протестировали комплексы «Бал» и «Бастион» под Калининградом

Под Калининградом ракетчики протестировали «Бал» и «Бастион». В учениях задействовано 100 военнослужащих и 10 единиц техники. На побережье проводят тренировки по нанесению ракетных ударов. Экипажи отрабатывают способы размещения техники на разных позициях. Кроме того, ракетчики совершенствуют навыки обнаружения надводных целей. Учения продлятся до конца недели.

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