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Северный речной вокзал в Москве отреставрируют за три года

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Здание Северного речного вокзала в Москве будет отреставрировано в течение трех лет. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«В 2017 году зарегистрирована городская собственность, передана в собственность города. В течение 2017 года выполнен проект реставрации, согласован. Планируется, что в этом году работы начнутся, примерно работы займут три года, а дальше объект будет использован под свою функцию, уже полностью отреставрированный», — цитирует Емельянова агентство ТАСС.

По его словам, особого внимания требует звезда на здании вокзала, украшавшая Спасскую башню с 1935 по 1937 год, а также часы, которым более 200 лет.

Северный речной вокзал является культурным памятником и важным транспортным объектом города. Предполагается, что в ходе реставрационных работ будут полностью обновлены здание вокзала, пирс и привокзальная площадь.

Как сообщил 20 марта мэр Москвы Сергей Собянин, за последние семь лет в столице было отреставрировано более 1 тыс. памятников, что является самым масштабным результатом за всю историю города.

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