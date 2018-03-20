Прямой эфир

Завершена реставрация павильона «Космос» на ВДНХ

0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приемка реставрационных работ по павильону «Космос» на территории ВДНХ завершилась. Об этом во вторник рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на заседании президиума столичного правительства.

По словам руководителя департамента, в результате реставрации павильон сможет работать круглогодично. «Космос» будет выставочно-музейным павильоном для космической промышленности, уточнил глава Мосгорнаследия.

«После сложнейших инженерных работ он стал отапливаемым, в нем можно хранить выставочные объекты, чего не было даже в советское время», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Одним из самых интересных объектов в здании стала люстра-звезда, ранее украшавшая Троицкую башню Кремля, отметил Емельянов.

В 2018 году будут завершены внешние реставрационные работы на 43 объектах памятников, которые расположены на территории ВДНХ. В последние четыре года они проводятся на 43 из 49 памятников на ВДНХ.

«Весь основной реставрационный объем, тем более все внешние фасадные работы, планируется завершить в 2018 году», — цитирует главу департамента агентство городских новостей «Москва».

Накануне на шпиле центрального павильона ВДНХ после реставрации открыли золотую звезду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макет первого искусственного спутника Земли вернулся на ВДНХ
Золотую звезду центрального павильона ВДНХ откроют после реставрации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017