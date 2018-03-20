Завершена реставрация павильона «Космос» на ВДНХ

Приемка реставрационных работ по павильону «Космос» на территории ВДНХ завершилась. Об этом во вторник рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на заседании президиума столичного правительства.

По словам руководителя департамента, в результате реставрации павильон сможет работать круглогодично. «Космос» будет выставочно-музейным павильоном для космической промышленности, уточнил глава Мосгорнаследия.

«После сложнейших инженерных работ он стал отапливаемым, в нем можно хранить выставочные объекты, чего не было даже в советское время», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Одним из самых интересных объектов в здании стала люстра-звезда, ранее украшавшая Троицкую башню Кремля, отметил Емельянов.

В 2018 году будут завершены внешние реставрационные работы на 43 объектах памятников, которые расположены на территории ВДНХ. В последние четыре года они проводятся на 43 из 49 памятников на ВДНХ.

«Весь основной реставрационный объем, тем более все внешние фасадные работы, планируется завершить в 2018 году», — цитирует главу департамента агентство городских новостей «Москва».

Накануне на шпиле центрального павильона ВДНХ после реставрации открыли золотую звезду.