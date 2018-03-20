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Более 1 тыс. памятников отреставрировано в Москве за семь лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 1 тыс. памятников было отреставрировано в Москве за последние семь лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что это результат самой масштабной программы за всю историю города и вряд ли у нее есть аналоги в других странах. Собянин добавил, что, помимо реставрации объектов культурного наследия, в мегаполисе приводят в порядок и общественные пространства вокруг них, сообщает НСН.

Собянин отметил, благоустройство ведется и в парке «Зарядье», а также на ВДНХ, которая представляет собой крупнейший реставрационный проект России. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в период с 2011 по 2017 год в Москве было отреставрировано 983 объекта культурного наследия, а с учетом I квартала 2018 года их число превышает 1 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника строителям Москвы.

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