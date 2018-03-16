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Собянин объявил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Реконструкция Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Сейчас завершаем проектно-изыскательские работы», — написал Собянин.

По его словам, на время ремонта трасса перекрыта не будет.

Дмитровский путепровод был построен в 1965 году. Трасса проходит на Октябрьской железной дорогой в районе станции Петровско-Разумовская. После реконструкции его длина увеличится на 20 м — до 330 м.

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