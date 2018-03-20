Туск назвал главные темы саммита ЕС в Брюсселе

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме, направленном в адрес лидеров стран — членов Евросоюза, назвал главные темы предстоящего саммита ЕС в Брюсселе.

Основное внимание в ходе саммита будет уделено пошлинам США и выходу Великобритании из ЕС.

«Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведет переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по введению пошлин на сталь и алюминий», — отметил он, передает RT.

Также лидеры стран обсудят отношения с РФ, ситуацию в Турции и уделят внимание цифровому налогообложению.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй высказала Туску свое недовольство документом ЕС по Brexit.