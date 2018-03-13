Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров

Евросоюз внес спиннеры в число опасных для потребителей товаров. Об этом сообщается в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции.

По мнению специалистов, данная игрушка, особенно при наличии подсветки, небезопасна для детей, поскольку те могут проглатывать батареи, что повлечет за собой ожоги пищевода и кишечника, пишет НСН. Помимо этого, угрозу также представляют мелкие части игрушки.

Об опасности спиннеров для детей дошкольного возраста напомнили также в Роспотребнадзоре. Там порекомендовали родителям периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей, а приборы со светящимися деталями давать детям для игры только под присмотром взрослых. Вместе с тем специалисты напомнили, что, по результатам экспертизы, для психики детей спиннеры угрозы не представляют, пишет агентство городских новостей «Москва».

Спиннер представляет собой прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. В процессе игры пользователь должен держаться пальцами за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Вес деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спиннеры увеличили на треть импорт пластмассовых игрушек.