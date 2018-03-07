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Власти Петербурга подарили пенсионеркам на 8 Марта спиннеры

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Фото: Global Look Prees/imago stock&people
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В Санкт-Петербурге глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов поздравил женщин с 8 Марта, подарив им цветы и спиннеры. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.

7 марта муниципалитет провел для пенсионерок праздничный концерт, на котором и были вручены необычные подарки.

«Помимо выступления артистов, праздничного фуршета и традиционных поздравлений от главы муниципального образования «Купчино», женщинам подарили цветы и <…> спиннеры», –– говорится в сообщении.

Черепанов показал пенсионеркам, как правильно крутить модную игрушку, и даже провел конкурс «кручения спиннеров».

«Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде», –– заявил чиновник.

Спиннер представляет собой три лопасти на одной оси, которые вращаются от нажатия пальца. Особую популярность незамысловатая игрушка приобрела в 2017 году. Так, во Владивостоке состоялись первые соревнования по скоростному кручению спиннеров, а слово «спиннер» стало самым популярным в поиске «Яндекса».

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