Госдума отклонила идею приравнивания сожительства к браку в России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект, которым сожительство приравнивалось к законному браку. В ходе заседания, состоявшегося во вторник, 20 марта, комитет рекомендовал отклонить эту идею.

Ранее сообщалось, что проектом закона предлагалось под фактическими брачными отношениями принимать «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство» в течение пяти лет, или проживание в течение двух лет и наличие совместного ребенка.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, комментируя решение об отклонении законопроекта, что даже в зарегистрированном браке может не наблюдаться подобных признаков, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах и не иметь общего хозяйства.